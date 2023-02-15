Зарубежные СМИ: Как летающие шары повлияли на политику США?

В Белом доме не нашли связи между сбитыми летающими объектами. Вероятно, три из них — которые обнаружили на прошлой неделе — использовались в коммерческих или научных целях. Сейчас это основная версия, заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. Тем временем власти продолжают искать обломки китайского аэростата, сбитого в начале месяца. Вашингтон однозначно называет его шаром-шпионом. И ситуация вокруг него грозит обернуться проблемами как во внутренней, так и во внешней политике США. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

С 10 февраля по 12 февраля американские истребители сбили три неопознанных объекта. Первый — над Аляской, второй — над канадской территорией Юкон, третий — над озером Гурон. Как пишет The New York Times, Белый дом отрицает, что аппараты принадлежат правительству США. Вместе с тем их могли использовать частные компании или исследовательские институты. Так что объекты вполне можно считать безобидными. Правда, пока никто не обратился к властям и не объявил себя владельцем.

И это отличная почва для теорий заговора. Так что CNN считает заявления Белого дома попыткой успокоить общество и побороться с конспирологией. Администрации США уже приходилось опровергать внеземное происхождение аппаратов.

При этом, как отмечает The Wall Street Journal, Белый дом до сих не знает про аппараты почти ничего. Официальные лица даже не называют их «шарами» или «аэростатами», предпочитая использовать термин «объекты». И уж тем более остается непонятным, как они приводились в движение, кто их послал и с какими целями. А вот в расследовании инцидента с китайским аэростатом прогресса пока нет. Из-за плохих погодных условий его обломки по-прежнему ищут.

США и КНР тем временем обмениваются взаимными обвинениями, пишет Reuters. В Пекине говорят об американских шарах-шипонах, которые якобы летали по всему миру и незаконно вторгались в воздушное пространство Китая и других стран.

За ситуацией внимательно следит крупный американский бизнес. Там рассматривают инцидент с аэростатом как еще один повод перенести производства из КНР, например, в Индию.14 февраля американские военные провели секретный брифинг для сенаторов по поводу сбитого шара. Республиканцы, которые сначала критиковали президента США Джо Байдена за нерешительность, теперь призывают обнародовать информацию, и заявили, что почти все, что обсуждалось на брифинге, можно спокойно опубликовать.

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