Главные новости к утру 15 февраля

Американские военные перехватили четыре российских самолета над Аляской, они не вошли в воздушное пространство США и Канады. Среди российских самолетов были ракетоносцы Ту-95 МС и истребители Су-35. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве газопроводов «Северные потоки» из-за страха, что Германия откажется от санкций против России. Об этом он рассказал в интервью Berliner Zeitung.

«Опора России» направила письмо к главе Минцифры Максуту Шадаеву и руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому с просьбой перенести сроки вступления в силу поправок, ограничивающих возможность самостоятельного получения выписок из ЕГРН. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Президентский Совет по правам человека направил в Совбез и правительство РФ критический отзыв на два «миграционных» законопроекта. Члены СПЧ увидели «политические риски» и недовольны предложением правительства передать госуслуги для мигрантов «коммерческим структурам ради прибыли». Подробнее об этом — в материале «Ъ».

В рамках десятого пакета санкций Евросоюз может ввести ограничения против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка, Росбанка, а также Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на черновик документа.

Немецкая «Бавария» выиграла в матче с французским «Пари Сен-Жерменом» со счетом 1:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

На Камчатском полуострове зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, местные жители не почувствовали толчков. Позже в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,3.

После землетрясения в Турции спрос на туры и авиабилеты в эту страну за неделю сократился на четверть. В первые дни катастрофы туристы стали отказываться от поездки, хотя разрушения не коснулись курортных районов. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Нидерланды и Дания не будут поставлять танки Leopard 2 на Украину. По информации Die Welt, вместо этого они могут помочь с ремонтом устаревших Leopard 1.

О предстоящих 15 февраля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».