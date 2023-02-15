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Коммерсантъ FM
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США перехватили четыре российских самолета над Аляской

Американские военные перехватили четыре российских самолета, которые пролетели над Аляской. Среди российских самолетов были ракетоносцы Ту-95 МС и истребители Су-35. Они не вошли в воздушное пространство США и Канады. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

Инцидент произошел 13 февраля. Российские самолеты вошли в опознавательную зону ПВО штата Аляски, но остались в междунарожном воздушном пространстве. В NORAD добавили, что в среднем за год проводят 6-7 подобных перехватов.

«Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза или провокация»,— сказано в сообщении NORAD. В ведомстве дополнили, что не связывают полет российской авиации с операциями NORAD и Северного командования ВС США «в связи с объектами в воздушном пространстве Северной Америки за последние две недели».

Олеся Павленко

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