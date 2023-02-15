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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 15 февраля

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов России. В начале мероприятия министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложит главе государства о планах строительства и реконструкции больниц, поликлиник и ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов). Кроме того, планируется встреча Владимира Путина с руководителем думской фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

В Москве в закрытом формате состоится первое заседание Рабочей группы по анализу инициатив, поступающих в отношении деятелей культуры, уехавших из России и выступающих с антироссийской позицией.

«Яндекс» планирует опубликовать финансовые результаты по итогам IV квартала и всего 2022 года.

Страны ЕС начнут применять динамический потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт•ч.

Raiffeisenbank в Чехии перестает производить переводы денежных средств в Россию и Белоруссию в соответствии с санкциями в отношении этих стран со стороны Запада.

В России вводится экспортная квота на зерно в объеме 25,5 млн тонн. Она будет действовать до 30 июня.

Во Вьетнаме начнется визит делегации Совета федерации РФ.

В Москве Хорошевский суд рассмотрит иск, в котором бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов просит суд взыскать с бывшего владельца столичного клуба Леонида Федуна 399 млн руб.

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