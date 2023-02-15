Главные анонсы 15 февраля

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов России. В начале мероприятия министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложит главе государства о планах строительства и реконструкции больниц, поликлиник и ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов). Кроме того, планируется встреча Владимира Путина с руководителем думской фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

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Страны ЕС начнут применять динамический потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт•ч.

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