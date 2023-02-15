На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8

На Камчатском полуострове зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, сообщили в камчатском филиале геофизической службы РАН. По данным МЧС региона, местные жители не почувствовали толчков.

Землетрясение произошло в 11:34 по местному времени (2:34 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 64 км в акватории Тихого океана. Он находился в 142 км от поселка Усть-Камчатск.

5 февраля в 51 км от Усть-Камчатска произошло землетрясение магнитудой 5,4. 8 января в регионе зафиксировали землетрясение магнитодой 5.

Олеся Павленко