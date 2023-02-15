Российские магазины Mothercare переименовали в Motherbear

Бывшие российские магазины детских товаров Mothercare сменили название на Motherbear. Новое название появилось на сайте компании. Также, как пишет ТАСС, компания сменила вывеску на Motherbear в одном из магазинов в торговом центре Москвы.

Логотип Motherbear также появился в группе компании во «Вконтакте». Однако в названии и описании сообщества оно осталось прежним. Также некоторые товары на сайте компании отображаются под брендом Mothercare.

Весной 2022 года Mothercare покинула российский рынок в марте из-за начала военной операции на Украине, также были остановлена работа розничных магазинов и онлайн-продажи. Мастер-франшизой бренда владела кувейтская компания Alshaya Group.

Активы Mothercare в России приобрела компания «МФК Джамилько» (дистрибьютор в России New Balance, DKNY и других крупных брендов) в ноябре, ФАС одобрила сделку в декабре. Компанию могут привлечь к ответственности за завершение сделки до одобрения ФАС. В декабре «МФК Джамилько» подала заявку на регистрацию брендов Motherbear, Kidstudio, Wonderkid и Wearkids.

О сделке — в материале «Ъ» «О Mothercare позаботятся в России».

Олеся Павленко