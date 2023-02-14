«Ведомости»: в марте Путин встретится с крупным бизнесом впервые с 24 февраля 2022 года

Президент России Владимир Путин 16 марта 2023 года примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Последний раз президент встречался с представителями бизнеса 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на Украину.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как пояснил собеседник издания, близкий к администрации президента, за год у предпринимателей накопились требующие «прямого диалога с властью» вопросы, а во время съезда они смогут высказаться по «наболевшим вопросам».

Съезд РСПП, по данным «Ведомостей», пройдет 16–18 марта в Доме музыки в Москве. Владимир Путин планирует посетить собрание руководителей крупнейших российских компаний в первый день съезда.

24 февраля 2022 года Владимир Путин провел встречу с крупным российским бизнесом, которая была посвящена работе в условиях беспрецедентных санкций, последовавших за началом боевых действий на Украине. Впоследствии глава государства встреч с бизнесменами не проводил.

Подробнее о встрече 24 февраля 2022 года — в материале «Ъ» «Бизнес меньше, чем жизнь».

Андрей Сапожников