Компании испытывают кадровый голод

Компании борются с последствиями дефицита кадров: одни нанимают совсем неопытных, другие — поднимают зарплаты. С нехваткой персонала сталкиваются компании из разных отраслей: в строительстве, например, дефицит рабочих рук, а IT-сектору не хватает менеджеров по продажам. В результате, как следует из результатов опроса YouDo и Headhunter, каждый третий работодатель готов предложить соискателю более высокое вознаграждение. Как долго это продлится? Выяснял Иван Якунин.

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Несколько простых фактов: в этом году компании возобновили массовый наем «синих воротничков» и тут же столкнулись с проблемами. Их испытывают 68% респондентов: в строительной отрасли, сфере торговли и промышленности большинство работодателей не могут найти сотрудников даже без особого образования и опыта. Почему, объясняет главный эксперт по рынку труда Headhunter Наталья Данина:

«Ситуация в прошлом году ухудшилась с мобилизацией и прочими другими негативными факторами. Люди в целом стали более неактивны, и их на самом деле стало еще меньше на рынке труда. На фоне того, что мы видим яркую тенденцию на возвращение спроса, то при условии нехватки таких сотрудников все это будет неминуемо провоцировать рост заработной платы».

Опрометчиво думать, что дефицит коснулся только «синих воротничков». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, например, говорила об этом как о риске, который способен ускорить инфляцию, потому что работодатели массово поднимают зарплаты, чтобы привлечь сотрудников, а потом перекладывают издержки в цены.

Это касается и офисных специалистов, рассказала руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова: «Если смотреть по количеству вакансий, то в совокупности победят объявления о поиске менеджеров по продажам, продавцов и так далее.

Спрос на логистов остается, особенно на тех, кто знает, как налаживать связи с Азией. На таких позициях со знанием языка зарплаты в принципе выше процентов на 15, и, соответственно, они еще подросли».

“Ъ FM” пообщался с работодателями и выяснил, что ситуации сильно отличаются. Например, в IT-сфере зарплаты росли несколько лет подряд, а шансы получить оффер в конкурентной среде был высоким даже у специалистов без опыта. Теперь ситуация иная, поделилась президент компании InfoWatch Наталья Касперская:

«У нас скорость закрытия вакансий ускорилась в этом году существенно, раза в три. Раньше сложные позиции, например, программистов закрывали по шесть-восемь месяцев. Сейчас это занимает максимум два. На рынке появились люди, которых раньше не было. Часть компаний закрылась, ушла с российского рынка, а сотрудники остались. Не все уехали и релоцировались. Значит, надо где-то искать работу. У нас предлагаются отсрочки от мобилизации, льготы, поэтому люди с удовольствием идут в компанию. Но тенденции на рост зарплат мы не заметили. Если он и есть, то незначительный».

Но есть и другая точка зрения. Компании, уходя с российского рынка, забирали сотрудников с собой. Кто-то после объявления мобилизации уехал сам, по разным оценкам, это больше 0,5 млн человек. Так что бизнесу пришлось использовать новые стратегии, призналась гендиректор компании LogicStars Наталья Перязева:

«Более квалифицированные кадры в принципе практически недоступны. А с учетом текущей ситуации, когда есть определенный отток сотрудников, зафиксированный, в частности, в IT-сфере, голод на рынке труда мы ощущаем. На возвращение специалистов обратно мы совершенно точно не рассчитываем и скорее меняем условия подбора персонала, стараемся еще больше внимания уделять начинающим сотрудникам с тем, чтобы их довести до той квалификации, которая необходима и достаточна в нашем частном случае».

Также можно пойти на хитрость и предлагать соискателям оформить ИП, чтобы снизить объем налогов. Тогда теоретически и вознаграждение может оказаться больше. Но стратегически главную проблему дефицита кадров это не решает.

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