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Коммерсантъ FM
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ЦБ предложил ужесточить требования к капиталу крупных страховщиков ОСАГО

Банк России предлагает внедрить прогрессивную шкалу требований к размеру капитала страховых компаний, доля которых в сегменте ОСАГО превышает 15%. Регулятор намерен обсудить меру с участниками рынка в ближайшее время.

«При отклонении уровня досрочного прекращения договоров или изменении объема покрытия от прогноза реальная прибыль может оказаться меньше, а убыток — выше, что должно быть сбалансировано требованиями к капиталу», — указывает регулятор в пояснительной презентации к инициативе.

В ЦБ полагают, что новые критерии поспособствуют «повышению стабильности рынка, развитию конкуренции в этой сфере, а также защищенности интересов потребителей». Сейчас при расчете необходимого капитала для всех игроков регулятор использует единый коэффициент. Авторы инициативы особенно подчеркнули, что мера — превентивная, и сейчас докапитализация страховщикам не требуется.

К концу 2022 года выплаты по ОСАГО выросли примерно на треть, сообщал Российский союз автостраховщиков. В декабре 2022-го средний размер компенсации превысил 90 тыс. руб. Уже в конце января участники рынка предложили закрепить в законе об ОСАГО «безальтернативное право страховщика организовать и оплатить ремонт» автомобиля.

Подробнее об этом читайте в материале «В ОСАГО появляются старые детали».

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