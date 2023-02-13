Губернатор Курской области запретил чиновникам отпуска дольше недели

Глава Курской области Роман Старовойт на еженедельной планерке в правительстве региона в понедельник, 13 февраля, раскритиковал районных чиновников, планирующих продолжительные отпуска, в том числе за границей. Губернатор разрешил им брать на отдых не более недели и проводить ее исключительно в России.

«Понимаю, сложно без отпусков, потому что работать приходится без выходных. Но я вижу заявления на две-три недели и это, на мой взгляд, чересчур. Неделя максимум! А когда вижу заявление на отпуск за границей — это вообще недопустимо! В региональном правительстве и администрации меня услышали… Вижу такие заявления от руководителей районного и муниципального уровня — это недопустимо»,— повторил губернатор.

«Совесть должна быть. Какие отпуска сейчас? Тем более за границей?»,— заявил господин Старовойт

В январе в Курске 5758602 видео с отдыха в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Роман Старовойт тогда заявил, что считает такое поведение неуместным и намерен «поговорить» с парламентарием «со стороны облправительства». Господин Старовойт считает, что жизнь в граничащем с Украиной регионе «выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников».

Скандал стоил господину Васильеву поста заместителя председателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Позднее он публиковал видео уже в в зоне спецоперации, рассказывал, что «добрался до передовой» и якобы находился в нескольких километрах от места ведения боевых действий.

Сергей Калашников

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