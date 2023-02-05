Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 февраля

12:45. В Курсе 3 февраля простились с погибшим участником спецоперации Николаем Михайловским. Об этом сообщили в городской школе №9 имени А.Е. Боровых. По ее данным, боец 1998 года рождения ушел на СВО добровольцем и погиб под Артемовском (украинское название — Бахмут) 16 января.

12:05. В Верховском районе Орловской области «Женский швейный батальон» шьет простыни и пеленки для раненных участников спецоперации, сообщила пресс-служба облправительства. Работу организовала предприниматель Елена Купина, которая вместе с волонтерами движения «Стерильность фронту» в январе 2023 года побывала в зоне СВО. Первую партию стерильных простыней и пеленок «Женский швейный батальон» уже сшил и отгрузил для отправки в луганский госпиталь.