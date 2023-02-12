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Коммерсантъ FM
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Черногория перекрыла себе золотой поток

Но число россиян с черногорскими паспортами может еще возрасти

Черногория объявила о завершении программы «золотых паспортов», предусматривавшей получение иностранцами черногорского гражданства в обмен на инвестиции. На этом активно настаивал Евросоюз, считая программу «рискованной» из-за опасности «отмывания денег, финансирования терроризма и оргпреступности». За четыре года существования проекта черногорские паспорта получили более 800 иностранцев, большинство из которых россияне. Самой Черногории это принесло свыше €300 млн. Впрочем, как выяснил «Ъ», несмотря на свертывание программы, число россиян—обладателей «золотого паспорта» в Черногории может еще возрасти. С подробностями из Подгорицы — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

О закрытии программы экономического гражданства сообщило в конце минувшей недели на своем сайте черногорское правительство. Из сообщения следует, что прием заявок на получение черногорских «золотых паспортов» прекращен с 1 января 2023 года. Программа, которая реализовывалась с 2019 года, предусматривала предоставление иностранцам черногорского гражданства в обмен на инвестиции. Для получения «золотого паспорта» в Черногории необходимо было инвестировать в ее экономику €450 тыс. в столице Подгорице или на побережье либо €250 тыс. на севере страны. Кроме того, соискатель должен был уплатить €200 тыс. в специальный правительственный фонд развития.

Как пояснили в черногорском правительстве, решение о прекращении выдачи «золотых паспортов» принято в соответствии с «рекомендациями Еврокомиссии о рисках, которые несет в себе программа».

Действительно, ЕС неоднократно в последние годы требовал от Подгорицы отказаться от предоставления экономического гражданства иностранцам, настаивая, что это несет риск безвизового въезда на территорию ЕС «нежелательных персон», а также опасность «отмывания денег, финансирования терроризма и оргпреступности».

В марте 2021 года черногорское правительство, пришедшее к власти после 30 лет правления Демпартии социалистов, объявило, что программа получения гражданства через инвестиции будет прекращена к концу того же года, поскольку это может помешать вступлению Черногории в Евросоюз. Однако в конце декабря было принято решение продлить ее, но ввести более жесткие требования к заявителям.

Прошлой весной уже новый премьер Дритан Абазович в ходе визита в Брюссель твердо пообещал руководству ЕС завершить программу «золотых паспортов» до конца 2022 года и ужесточить проверку информации о соискателях.

В сентябре премьер-министр подтвердил, что программа близка к окончанию, а новые заявки могут быть поданы не позднее 31 декабря.

Однако в декабре министр финансов Александар Дамьянович вдруг объявил, что программа инвестиционного гражданства должна быть продолжена, несмотря требования ЕС ее свернуть, ибо на этом в 2023 году черногорское правительство может заработать до €70 млн. «Европейские друзья настаивают на том, чтобы проект был завершен. Это нанесет огромный ущерб Черногории, и нам нужно найти модель продолжения программы»,— заявил тогда глава Минфина.

Последнее же сообщение черногорского правительства говорит о том, что под давлением ЕС в Подгорице решили все же свернуть программу экономического гражданства.

Из-за чего Евросоюз предупредил Подгорицу о возможной приостановке евроинтеграции

Согласно официальной статистике, за четыре года существования программы Черногория заработала по меньшей мере €310 млн. За это время, по данным правительственного Агентства по инвестициям, «золотые паспорта» получили более 800 иностранцев, большинство из них — россияне. Близкие к черногорскому руководству источники пояснили «Ъ», что россияне, пожелавшие получить паспорт Черногории, инвестируют главным образом в туристические объекты на севере страны, прежде всего на горном массиве Беласица, который в прошлом году соединен скоростной автомагистралью со столицей Подгорицей. А едва ли не ключевым привлекательным фактором для россиян собеседники «Ъ» называют то, что Черногория считается главным среди балканских стран кандидатом на вступление в ЕС.

Впрочем, несмотря на свертывание программы инвестиционного гражданства, число россиян, ставших обладателями черногорских паспортов, может еще возрасти.

По информации того же Агентства по инвестициям, на момент закрытия программы 1 января в процедуре оставалось еще 787 заявок. Для их рассмотрения правительство создало специальную комиссию. А как говорил ранее премьер Дритан Абазович, «было бы некорректно по отношению к людям, подавшим заявку, прекратить программу на полпути».

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