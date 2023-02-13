От американоцентризма до Ельцин-центра

Парламентские фракции направили письменные вопросы министру иностранных дел Сергею Лаврову в преддверии его выступления в Госдуме 15 февраля. Больше всего вопросов к главе МИДа накопилось у КПРФ: в частности, коммунисты спрашивают, почему дипломаты не наводили мостов на Восток, если планировали разорвать связи с Западом, и какие дипломатические меры принимались для недопущения перехода конфликта с Украиной в военную фазу. У «Единой России» вопросов меньше: фракцию интересует, в частности, какие полюса будут у будущего многополярного мира и готова ли наша страна пользоваться «мягкой силой» по примеру США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые из подготовленных депутатами вопросов могут показаться Сергею Лаврову весьма заковыристыми

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Некоторые из подготовленных депутатами вопросов могут показаться Сергею Лаврову весьма заковыристыми

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среду Сергей Лавров выступит на заседании Думы в рамках «правительственного часа» с докладом «Об актуальных вопросах внешней политики РФ». В преддверии прихода министров думские фракции традиционно направляют им письменные вопросы для подготовки к выступлению (“Ъ” с ними ознакомился), а во время пленарного заседания часть из них задают уже устно.

Больше всего вопросов направила КПРФ (92), хотя многие из них по сути повторяются. В частности, коммунисты хотят получить от господина Лаврова ответы на вопросы о том, возможно ли, что «каждое государство снова будет преследовать свои национальные интересы, а не американские», и как можно «заинтересовать страны в построении нового миропорядка, когда они интегрированы в американоцентричную финансово-экономическую систему».

Несколько вопросов касаются спецоперации России на Украине. Например, депутаты от КПРФ спрашивают: «Можно ли считать разумным начинать спецоперацию при такой зависимости России от Запада, и каким вы видите окончание спецоперации?» Они интересуются, почему дипломаты заранее не навели мосты с Востоком, если планировалось разорвать отношения с Западом, и «почему обществу внушали, что альтернативы Минским соглашениям нет», в то время как, по словам бывших руководителей Германии и Франции, они «изначально не собирались соблюдать Минские договоренности и обманывали нашу страну с целью выиграть время для вооружения Украины». «Российских дипломатов так легко обмануть?» — недоумевают коммунисты. Они также хотят знать, какие меры были приняты для недопущения перехода конфликта с Украиной в военную фазу.

Кроме того, КПРФ предлагает России отказаться от экономических санкций в отношении КНДР и рассмотреть вопрос о расширении сотрудничества «нашей страны с этим дружественным нам государством», так как это «одно из немногих государств мира, которое поддерживает нашу страну в процессе голосования в ООН по событиям на Украине». Коммунисты также интересуются мнением МИДа по поводу инициативы о национализации имущества граждан, покинувших страну и «неподобающе высказывающихся по отношению к своей Родине». В завершение они затронули еще один «актуальный вопрос внешней политики», а именно: «Не пришло ли время закрыть Ельцин-центр в Екатеринбурге?»

Среди вопросов «Единой России» (всего их 15) тоже есть рассуждения о выстраивании «новой модели многополярного мира»: единороссам очевидно, что однополярный мир, основанный на гегемонии США, рушится, и они спрашивают министра, какие центры силы будут лежать в основе нового мира. По их мнению, надо повысить эффективность использования Россией «мягкой силы», как это делают США, так как она «становится иногда решающим элементом внешней политики государств».

«Справедливую Россию — За правду», как и другие партии, волнуют приоритетные направления активизации сотрудничества со странами Африки и возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Отдельно фракция хочет знать, какие меры принимает МИД по возвращению в Россию из Нидерландов выставки золотых изделий скифского периода Северного Причерноморья (в октябре 2021 года суд в Амстердаме постановил, что «скифское золото» должно быть передано Украине, но крымские музеи—собственники коллекции оспорили это решение; окончательный вердикт Верховного суда Нидерландов ожидается в сентябре 2023 года.— “Ъ”).

Наконец, всего по пять вопросов нашлось к главе МИДа у фракций ЛДПР и «Новых людей». Либерал-демократы, в частности, интересуются, какие меры дипломатического характера следует предпринять для более быстрого и успешного завершения специальной военной операции. А «Новые люди» спрашивают, какие меры принимает Россия «для убеждения Запада» в необходимости отказаться от поставок вооружения Украине.

Мария Макутина