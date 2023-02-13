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Коммерсантъ FM
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От американоцентризма до Ельцин-центра

О чем думские фракции хотят спросить главу МИДа Сергея Лаврова

Парламентские фракции направили письменные вопросы министру иностранных дел Сергею Лаврову в преддверии его выступления в Госдуме 15 февраля. Больше всего вопросов к главе МИДа накопилось у КПРФ: в частности, коммунисты спрашивают, почему дипломаты не наводили мостов на Восток, если планировали разорвать связи с Западом, и какие дипломатические меры принимались для недопущения перехода конфликта с Украиной в военную фазу. У «Единой России» вопросов меньше: фракцию интересует, в частности, какие полюса будут у будущего многополярного мира и готова ли наша страна пользоваться «мягкой силой» по примеру США.

Некоторые из подготовленных депутатами вопросов могут показаться Сергею Лаврову весьма заковыристыми

Некоторые из подготовленных депутатами вопросов могут показаться Сергею Лаврову весьма заковыристыми

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Некоторые из подготовленных депутатами вопросов могут показаться Сергею Лаврову весьма заковыристыми

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среду Сергей Лавров выступит на заседании Думы в рамках «правительственного часа» с докладом «Об актуальных вопросах внешней политики РФ». В преддверии прихода министров думские фракции традиционно направляют им письменные вопросы для подготовки к выступлению (“Ъ” с ними ознакомился), а во время пленарного заседания часть из них задают уже устно.

Больше всего вопросов направила КПРФ (92), хотя многие из них по сути повторяются. В частности, коммунисты хотят получить от господина Лаврова ответы на вопросы о том, возможно ли, что «каждое государство снова будет преследовать свои национальные интересы, а не американские», и как можно «заинтересовать страны в построении нового миропорядка, когда они интегрированы в американоцентричную финансово-экономическую систему».

Несколько вопросов касаются спецоперации России на Украине. Например, депутаты от КПРФ спрашивают: «Можно ли считать разумным начинать спецоперацию при такой зависимости России от Запада, и каким вы видите окончание спецоперации?» Они интересуются, почему дипломаты заранее не навели мосты с Востоком, если планировалось разорвать отношения с Западом, и «почему обществу внушали, что альтернативы Минским соглашениям нет», в то время как, по словам бывших руководителей Германии и Франции, они «изначально не собирались соблюдать Минские договоренности и обманывали нашу страну с целью выиграть время для вооружения Украины». «Российских дипломатов так легко обмануть?» — недоумевают коммунисты. Они также хотят знать, какие меры были приняты для недопущения перехода конфликта с Украиной в военную фазу.

Кроме того, КПРФ предлагает России отказаться от экономических санкций в отношении КНДР и рассмотреть вопрос о расширении сотрудничества «нашей страны с этим дружественным нам государством», так как это «одно из немногих государств мира, которое поддерживает нашу страну в процессе голосования в ООН по событиям на Украине». Коммунисты также интересуются мнением МИДа по поводу инициативы о национализации имущества граждан, покинувших страну и «неподобающе высказывающихся по отношению к своей Родине». В завершение они затронули еще один «актуальный вопрос внешней политики», а именно: «Не пришло ли время закрыть Ельцин-центр в Екатеринбурге?»

Среди вопросов «Единой России» (всего их 15) тоже есть рассуждения о выстраивании «новой модели многополярного мира»: единороссам очевидно, что однополярный мир, основанный на гегемонии США, рушится, и они спрашивают министра, какие центры силы будут лежать в основе нового мира. По их мнению, надо повысить эффективность использования Россией «мягкой силы», как это делают США, так как она «становится иногда решающим элементом внешней политики государств».

«Справедливую Россию — За правду», как и другие партии, волнуют приоритетные направления активизации сотрудничества со странами Африки и возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Отдельно фракция хочет знать, какие меры принимает МИД по возвращению в Россию из Нидерландов выставки золотых изделий скифского периода Северного Причерноморья (в октябре 2021 года суд в Амстердаме постановил, что «скифское золото» должно быть передано Украине, но крымские музеи—собственники коллекции оспорили это решение; окончательный вердикт Верховного суда Нидерландов ожидается в сентябре 2023 года.— “Ъ”).

Наконец, всего по пять вопросов нашлось к главе МИДа у фракций ЛДПР и «Новых людей». Либерал-демократы, в частности, интересуются, какие меры дипломатического характера следует предпринять для более быстрого и успешного завершения специальной военной операции. А «Новые люди» спрашивают, какие меры принимает Россия «для убеждения Запада» в необходимости отказаться от поставок вооружения Украине.

Мария Макутина

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