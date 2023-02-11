Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины

Руслан Дзюба уволен с должности заместителя командующего Нацгвардии Украины . Указ об отставке подписал президент Владимир Зеленский, он опубликован на сайте главы государства. Причины не уточняются.

Господин Дзюба в должности заместителя командующего Нацгвардии отвечал за тыл и был начальником логистики, передают украинские СМИ. Ранее он служил на различных должностях в МВД, в которое входит Нацгвардия.

С конца января командующим Нацгвардии работает Юрий Лебедь, который с начала военной операции РФ на Украине входит в состав Ставки верховного главнокомандующего.

На Украине с января прошло множество громких отставок. Были уволены замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, два заместителя министра развития общин и территорий — Иван Лукеря и Вячеслав Негода и многие другие. Сейчас идет дискуссия насчет смены министра обороны Алексея Резникова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Министерство в обороне».

Леонид Уварчев