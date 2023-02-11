Количество погибших при землетрясениях в Турции приблизилось к 22 тысячам

Количество погибших при землетрясениях в Турции возросло до 21 848 человек. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит Cumhuriyet. Ранее сегодня сообщалось о 21 043 погибших.

Землетрясения произошли в Турции 6 февраля, по 12 февраля в стране объявлен траур.

«Согласно полученным данным, погибли 21 848 наших граждан»,— сообщил господин Эрдоган. По его словам, 80 104 человека были ранены.

По данным на 11 февраля, в Турции произошло 2 тыс. афтершоков, а силу двух землетрясений власти сравнили со взрывом 500 атомных бомб.

Мария Федотова