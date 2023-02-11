Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 21 тыс. человек

В результате землетрясений на юго-востоке Турции погибли 21 043 человека. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu. Еще 80 097 человек были ранены, 102 388 граждан эвакуировали в другие провинции.

Ранее было известно о 20 213 погибших и 80 052 пострадавших. До 12 февраля включительно в Турции объявлен национальный траур.

Землетрясение произошло на юге Турции ранним утром 6 февраля, его магнитуда составила 7,8. Днем того же дня в центральной части страны случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Власти Турции сравнили разрушительность землетрясения, которое длилось лишь две минуты, со взрывом 500 атомных бомб. По данным на 11 февраля, после землетрясения в Турции произошло 2 тыс. афтершоков.

В ликвидации последствий землетрясения в Турции участвуют больше 140 тыс. человек, в том числе российские спасатели. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб Турции от землетрясения в $4 млрд.

Анастасия Ларина