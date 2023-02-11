У побережья Индонезии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на своем сайте. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Эпицентр землетрясения располагался в 239 км к северо-западу от города Тобело с населением 10 тыс. человек, очаг — на глубине 45 км. Землетрясение произошло в 15:55 по местному времени (11:55 мск).

Позже в этом же регионе были зарегистрированы еще три землетрясения магнитудами 4,3, 4,4 и 3,7.

В Турции 6 февраля произошло несколько землетрясений, после было зафиксировано более 2 тыс. афтершоков. В результате в Турции погибли 20 213 человек, пострадали 80 052 человека, в Сирии известно о 3 тыс. погибших. 9 февраля в Индонезии произошло землетрясение с магнитудой 5,1. Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям сообщало о четырех погибших.

Олеся Павленко