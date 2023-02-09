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Коммерсантъ FM
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение произошло в восточной части Индонезии на границе с Папуа—Новой Гвинеей. Изначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду 5,8, но позже уточнил показатель до 5,1. О разрушениях не сообщалось.

Эпицентр находился в 11 км от города Абепура (62 тыс. человек) и в 23 км от города Джаяпура (134 тыс.) в индонезийской провинции Папуа на острове Новая Гвинея. Очаг находился на глубине 15 км.

В Индонезии часто происходят разрушительные землетрясения, страна находится на втором месте по сейсмоопасности в рейтинге Национального управления океанических и атмосферных исследований. Осенью 2022 года в стране произошло землетрясение магнитудой 5,6, которое привело к сотням погибших.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Это привело к разрушению тысяч домов. Погибли больше 16 тыс. в Турции и Сирии.

Леонид Уварчев

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