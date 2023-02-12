Квартиры почувствовали стабильность

Ситуация на вторичном рынке постепенно стабилизируется: цены на жилье в крупнейших городах страны медленно стагнируют. Это происходит в условиях завершения периода эмоциональных сделок с большими дисконтами и постепенного роста спроса на жилье. Покупатели чаще рассматривают покупку вторичных квартир вместо новостроек, но объем предложения все еще почти на четверть превосходит показатель прошлого года. Собственники продолжают идти навстречу потенциальным клиентам, и смены этой парадигмы на рынке пока не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в феврале составила 124,3 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,6%. Такие данные приводит «ЦИАН.Аналитика». Небольшой рост зафиксирован после длительного периода снижения цен, но говорить о развороте тренда преждевременно, поясняют в компании. «Небольшие движения средних цен как в одну, так и в другую сторону характерны для периода стагнации»,— рассуждает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. По подсчетам «Этажей», в России в целом средняя стоимость вторичного предложения сейчас составляет 93,5 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель увеличился на 0,56%, а за год — на 6,52%.

Самый выраженный рост средней стоимости вторичного жилья за месяц в «ЦИАН.Аналитике» отмечают в Красноярске, где предложение подорожало на 2,6%, до 103,5 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Авито Недвижимости» заметили увеличение средней стоимости недвижимости в Уфе — на 2,5% за 1 кв. м, до 97,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В Воронеже аналогичная динамика составила 2%, до 80 тыс. руб. за 1 кв. м. Одновременно в Санкт-Петербурге, по данным «Этажей», средняя цена «вторички» за месяц снизилась на 0,4%, до 188 тыс. руб. за 1 кв. м.

На рынке старой Москвы вторичное жилье массового сегмента сейчас стоит в среднем 275,8 тыс. руб. за 1 кв. м, за месяц это значение выросло на 0,3%, за год — сократилось на 1,3%, указывают в компании «Инком-Недвижимость». В Новой Москве средняя цена экспозиции — 202,9 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц это значение выросло на 0,1%, за год — на 1,3%. Директор вторичного направления компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома связывает стабилизацию показателей с прекращением в начале года роста экспозиции на вторичном рынке.

«Осенью мы чувствовали затоваривание рынка, но сейчас приток остановился: нет массовых отъездов из страны, закончились продажи по доверенности в истерике от только что уехавших»,— говорит господин Шлома.

Одновременно часть собственников, по словам эксперта, на фоне общей неопределенности взяла тайм-аут, сняв объекты с продажи или переведя их в сегмент аренды.

Тем не менее, согласно подсчетам руководителя вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, совокупный объем предложения вторичного жилья по всей России сейчас на 23,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Сроки экспозиции, по его словам, растут и собственники готовы предоставлять дисконты в 5–10%. На этом фоне директор «Этажей» Ильдар Хусаинов считает, что реальная стоимость продажи вторичного жилья в России продолжает снижаться. «Собственники ощущают конкуренцию и часто при срочной продаже готовы более активно торговаться»,— говорит он. Средний размер предоставляемого дисконта эксперт оценивает в 5,4%.

Несмотря на это, Сергей Шлома отмечает, что январь на рынке был достаточно активным: число сделок в Москве на 15% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Хотя никакого ажиотажа на рынке, конечно, не наблюдается, добавляет он. Алексей Попов указывает, что активность пользователей была выше ожиданий и по просмотру объявлений. «Пользователи стали активнее смотреть лоты в готовых домах из-за информационного фона об "отмене нулевой ипотеки"»,— не исключает он. Растущий спрос на вторичном рынке заметил и господин Хусаинов.

Алексей Попов тем не менее не видит предпосылок для завершения периода стагнации цен на вторичном рынке. Хотя и указывает, что этот процесс будет проходить на фоне небольшой активизации покупателей, продиктованной отложенным спросом и его перетоком из смежных сегментов. На московском рынке цены продолжат находиться под давлением ограниченного спроса и большого объема предложения, отмечает господин Шлома. Но их резкого снижения эксперт не ждет: «Ощущение такое, что рынок в ближайшее время остановится и будет ждать новых поворотов, кардинальных изменений мы пока не прогнозируем».

Александра Мерцалова