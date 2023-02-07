Какие страны чаще всего страдают от землетрясений

По последним данным, число погибших в результате мощных землетрясений, происшедших 6 февраля в Турции и Сирии, превысило 5 тыс. человек. Как показывают данные Национального управления океанических и атмосферных исследований, этот регион, расположенный на стыке Евразийской и Африканской тектонических плит, характеризуется повышенной сейсмической активностью. В одной только Турции начиная с 1990 года было зарегистрировано 58 землетрясений. Четыре из них магнитудой 7 или выше, что обычно влечет серьезные разрушения и жертвы. В топ лидеров по сейсмоопасности попала еще одна страна из этого региона — Иран.

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Возглавляют рейтинг сейсмоопасности две азиатские страны — Китай и Индонезия, в каждой из которых с 1990 года произошло более полутора сотен землетрясений. Для сравнения: в Италии, которая считается самым опасным регионом Европы, за тот же период зарегистрировано 23. В России — 34, большая часть на Камчатке, Курилах и Сахалине.