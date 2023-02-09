Число погибших из-за землетрясений в Турции и Сирии превысило 16 тыс. человек

В результате землетрясений на юго-востоке Турции погибли 12 873 человек, ранения получили 62 937 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). По информации AFP, в Сирии число погибших увеличилось до 3 162, количество пострадавших не уточняется. Таким образом, суммарное число погибших в Турции и Сирии составило 16 035.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7, произошло в центральной части Турции днем. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. В ликвидации последствий землетрясения участвуют спасатели из нескольких стран, в том числе из России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Милена Костерева