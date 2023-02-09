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Коммерсантъ FM
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Чем дальше в будущее, тем светлее

Мониторинг деловой активности

В январе 2023 года индексы предпринимательской уверенности вышли в плюс — в обработке показатель составил 2,7% (1,5% с очисткой от сезонного влияния), превысив рекорды всего 2022 года, в добыче полезных ископаемых — 1%(1,1%), в последний раз он был выше в марте 2022 года. Индексы рассчитываются Росстатом по результатам опросов руководителей 4,4 тыс. компаний среднего и крупного бизнеса.

Положительные оценки состояния деловой среды, однако, обусловлены в основном ожиданиями и эмоциональными оценками: так, число оптимистов, ожидающих роста производства в течение ближайших трех месяцев, резко превысило количество тех, кто ждал его снижения — в добыче полезных ископаемых на 11 процентных пунктов (18% против 7%), хотя с марта 2022 года баланс ответов падал (с 13% до околонулевых значений). В обработке оптимистов было больше на целых 27 п. п. (34% против 7%) — хотя в 2022 году спад оценок только усугублялся, к декабрю достигнув двухлетнего минимума. В будущее на горизонте полугода в компаниях смотрят так же светло — в добыче число ожидающих улучшений на 14 п. п. превысило число готовых к худшему, в обработке оптимистов оказалось больше на 22 п. п.

Однако уже в оценках нынешней экономической ситуации оптимизм руководителей компенсируется пессимизмом их коллег: в добыче их число превысило число оптимистов на 1 п. п., в обрабатывающих производствах на 1 п. п. больше настроенных на лучшее. Виды на перспективу слабо подкрепляются и оценками текущего спроса (см. также текст рядом) — если в добыче баланс его оценок составил минус 12%, то в обработке — минус 22%, что примерно соответствует максимумам, достигнутым год назад, де-факто оценки спроса в январе 2023 года «заровняли» провал 2022-го.

О том, что ожидания, вероятно, избыточно позитивны, говорят и оценки руководством компаний собственных мощностей, которыми будущий спрос может быть удовлетворен. Так, средний уровень загрузки производственных мощностей в январе 2023 года составил в добыче полезных ископаемых 57%, в обрабатывающей промышленности — 60%. При этом большинство — 79% — руководителей в добыче и 85% в обработке уверены, что их достаточно для удовлетворения спроса на продукцию, при этом заметное число — 6% и 11% респондентов — указывают на избыточность мощностей.

Олег Сапожков

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