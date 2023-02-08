Командир подразделения милиции ЛНР Игорь Мангушев умер после ранения в голову

В результате огнестрельного ранения в голову в больнице скончался Игорь Мангушев (позывной Берег). Об этом сообщил автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник и военкор Юрий Котенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Мангушев

Фото: Игорь Мангушев Игорь Мангушев

Фото: Игорь Мангушев

«Сегодня, 8.02.23, в 6:12 умер Игорь Мангушев, позывной "Берег"»,— написал Владимир Грубник.

4 февраля стало известно, что господина Мангушева в крайне тяжелом состоянии доставили в нейрохирургическое отделение реанимации города Стаханова Луганской народной республики. По словам господина Грубника, выстрел был совершен из короткоствольного оружия в затылок с близкого расстояния. После ранения он был доставлен в больницу, однако кем именно — неизвестно. Также пока неизвестны обстоятельства, в результате которых он получил ранение. Военкорами высказывались предположения от неудачной попытки ограбления до внесудебной казни.

Игорь Мангушев был командиром подразделения по борьбе с беспилотниками Народной милиции Луганской народной республики. Владимир Грубник называл его капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС РФ, командиром взвода по борьбе с БПЛА. Отметим, что после присоединения ДНР и ЛНР к России их военные силы вошли в состав российской армии.

Игорь Мангушев участвовал в боях на Донбассе с 2014 года. Также он вел Telegram-канал «Zаписки авантюриста» и представлялся политтехнологом. Его называют сооснователем частной военной компании «Е.Н.О.Т.» («Единые народные общинные товарищества»), которая активно принимала участие в боях в ДНР и ЛНР. В России организация была признана преступным сообществом. Против ее членов в 2018 году возбудили ряд уголовных дел. К настоящему моменту суды уже вынесли пять приговоров в отношении лидеров и рядовых бойцов организации. Еще пятерых фигурантов дела сейчас судит Второй западный окружной военный суд.

Кроме того, в августе 2022 года Игорь Мангушев вынес во время выступления в Донецке на сцену человеческий череп. По его словам, он принадлежал убитому в Мариуполе украинскому военному. В своей речи он, в частности, говорил о «войне с идеей Украины как антирусского государства».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».