Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Командир подразделения милиции ЛНР Игорь Мангушев умер после ранения в голову

В результате огнестрельного ранения в голову в больнице скончался Игорь Мангушев (позывной Берег). Об этом сообщил автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник и военкор Юрий Котенок.

Игорь Мангушев

Игорь Мангушев

Фото: Игорь Мангушев

Игорь Мангушев

Фото: Игорь Мангушев

«Сегодня, 8.02.23, в 6:12 умер Игорь Мангушев, позывной "Берег"»,— написал Владимир Грубник.

4 февраля стало известно, что господина Мангушева в крайне тяжелом состоянии доставили в нейрохирургическое отделение реанимации города Стаханова Луганской народной республики. По словам господина Грубника, выстрел был совершен из короткоствольного оружия в затылок с близкого расстояния. После ранения он был доставлен в больницу, однако кем именно — неизвестно. Также пока неизвестны обстоятельства, в результате которых он получил ранение. Военкорами высказывались предположения от неудачной попытки ограбления до внесудебной казни.

Игорь Мангушев был командиром подразделения по борьбе с беспилотниками Народной милиции Луганской народной республики. Владимир Грубник называл его капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС РФ, командиром взвода по борьбе с БПЛА. Отметим, что после присоединения ДНР и ЛНР к России их военные силы вошли в состав российской армии.

Игорь Мангушев участвовал в боях на Донбассе с 2014 года. Также он вел Telegram-канал «Zаписки авантюриста» и представлялся политтехнологом. Его называют сооснователем частной военной компании «Е.Н.О.Т.» («Единые народные общинные товарищества»), которая активно принимала участие в боях в ДНР и ЛНР. В России организация была признана преступным сообществом. Против ее членов в 2018 году возбудили ряд уголовных дел. К настоящему моменту суды уже вынесли пять приговоров в отношении лидеров и рядовых бойцов организации. Еще пятерых фигурантов дела сейчас судит Второй западный окружной военный суд.

Кроме того, в августе 2022 года Игорь Мангушев вынес во время выступления в Донецке на сцену человеческий череп. По его словам, он принадлежал убитому в Мариуполе украинскому военному. В своей речи он, в частности, говорил о «войне с идеей Украины как антирусского государства».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...