Глава ОАК Слюсарь: оснащение Superjet российскими двигателями сравнимо с остаточной стоимостью самолета

Оснащение российского пассажирского самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) отечественными двигателями ПД-8 вместо франко-российских SaM146 сопоставимо с остаточной стоимостью этого самолета. Об этом сообщил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По словам господина Слюсаря, замена двигателя возможна, но сопряжена с экономическим трудностями, в частности из-за высокой стоимости ПД-8.

«Поэтому при остаточной стоимости самолета, к примеру, 500 млн руб. нужно будет на сопоставимую сумму — если не больше — купить еще и новые комплектующие»,— сказал «Ведомостям» глава ОАК.

По его словам, авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146. В настоящий момент российские специалисты осваивают горячую часть (газогенератор) этого двигателя.

Юрий Слюсарь заявил, что в резерве пока есть несколько десятков двигателей SaM146. Но на импортозамещенные SSJ New их ставить не планируют, поскольку эти двигатели нужны для поддержания исправности существующего парка.

SaM146 был создан совместно французским концерном Safran и российским НПО «Сатурн» (входит в ОДК «Ростеха»). Ремонт горячей части двигателя проводился только во Франции. Российский ПД-8 от «ОДК-Сатурн» должен заменить SaM146 в новых самолетах, но пока не сертифицирован.

Как сообщил авиаэксперт Алексей Комаров, Safran отвечал за технологически наиболее сложную часть двигателя, где происходит сгорание топлива. России эти технологии не передавались. По словам господина Комарова, турбина горячей части, камеры сгорания и другие элементы требуют очень высоких технологий.

Работы по изготовлению опытных экземпляров SSJ New с двигателями ПД-8 планируется выполнить в 2022 и 2023 годах. Минимальная стоимость SSJ New для «Аэрофлота» составит 2,256 млрд руб., следует из инвестпроекта льготного лизинга российских самолетов. Сейчас у российских перевозчиков 150 воздушных судов SSJ100.