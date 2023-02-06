Минфин в январе впервые продал золото из ФНБ для покрытия дефицита бюджета

В январе Минфин впервые продал золото из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета. Всего было реализовано 3,6 тонны золота. Для этих же целей ведомство продало 2,3 млрд юаней. Суммарная стоимость сделки оценивается в 38,5 млрд руб.

По данным Минфина, объем ФНБ по состоянию на 1 февраля составил 10,8 трлн руб. (эквивалент $155,3 млрд), или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. 1 января объем фонда составлял 10,4 трлн руб. (7,8% ВВП). Ликвидная часть ФНБ в настоящий момент составляет 6,3 трлн руб., или $91 млрд, что соответствует 4,2% ВВП, прогнозируемого на текущий год.

Дефицит бюджета России, по информации ведомства, в январе составил 1,76 трлн руб., расходы бюджета выросли на 59%, до 3,117 трлн руб. Объем поступивших доходов составил 1,356 трлн руб., что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года.

30 декабря 2022 года Минфин сообщил об обновленной структуре ФНБ. В соответствии с новой структурой доля юаня ограничивается 60%, безналичного золота — 40%. Ранее доли юаня и золота в ФНБ составляли 30% и 20% соответственно. Доля евро была 40%, а доля фунта стерлингов и иены — почти 5%. 18 января ведомство объявило о продаже из ФНБ всех фунтов стерлингов и иен, а также сокращении в четыре раза вложения в евро. Таким образом ведомство сокращает доли валют недружественных стран в ФНБ.

Милена Костерева