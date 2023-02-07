Пиво пересекло границу

Ассортимент иностранных пивных брендов на российском рынке, который резко сократился после начала военных действий на Украине, снова начал расти. В конце 2022 года среднее число импортных позиций в торговых сетях выросло с 18 до 22 единиц. Этому способствовало решение проблем дистрибуторов с оплатой, логистикой и расширение портфелей брендов. Но импортное пиво стало существенно дороже локального, что ограничивает спрос на этот сегмент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Среднее число позиций (SKU) импортного пива в ассортименте торговых сетей в октябре 2022 года начало расти после падения весной и летом, следует из исследования NielsenIQ. По данным аналитиков, с января по сентябрь количество SKU импортного пива в среднем сократилось с 35 до 18 позиций, а в октябре—декабре — выросло до более 22 SKU. Представленность пива под глобальными брендами, выпускаемого в РФ по лицензиям, в четвертом квартале снизилась с более 54 до 52,5 позиции. А ассортимент локальных марок в среднем увеличился примерно с 78 до 80 SKU, подсчитали в NielsenIQ. По данным аналитиков, по итогам 2022 года местные пивные бренды занимали 48,1% ассортимента, лицензионные — 33,4%, импортные — 16,6%.

Импорт пива в Россию сократился после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций. Как говорили участники рынка, прекратили поставки компании из Великобритании, США и Канады, а продолжали отгрузки некоторые предприятия Чехии, Германии и Бельгии. По оценкам совладельца дистрибутора SWAM Group Игоря Хавского, в 2022 году импорт пива в РФ снизился на 30–35% в объеме год к году. В 2021 году поставки были на уровне 50 млн дал.

Собеседник “Ъ” на пивном рынке говорит, что, помимо ухода части поставщиков, импорт пива в прошлом году осложнился из-за проблем с оплатой и логистикой, и летом большое количество импортных позиций вымылось из ассортимента магазинов. По его словам, в сентябре—октябре импортеры нашли новых партнеров, банки, логистические решения и поставки восстановились. Кроме того, некоторые дистрибуторы начали расширять портфель, например, за счет пива из Китая.

Игорь Хавский подтверждает, что частично сложности с импортом удалось решить. Например, пиво закупается у европейских дистрибуторов и поставляется в Россию через третьи страны, рассказывает он. Но, добавляет господин Хавский, себестоимость товара растет, что негативно сказывается на продажах, и разрыв с ценой локального пива, вероятно, будет увеличиваться. По данным NielsenIQ, на декабрь 2022 года импортное пиво в среднем стоило более 200 руб. за 1 л, выпущенное по лицензии — свыше 120 руб. за 1 л, а локальные марки — менее 100 руб. за 1 л.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что максимально падение продаж импортных брендов наблюдалось летом 2022 года, и выпавшие объемы замещались в основном локальными марками. В последние месяцы, отмечает он, импорт стал постепенно возвращаться. Вырос спрос на чешские и немецкие марки, которые ранее относились ко «второму эшелону», также в продаже появились бренды, производители которых отказались от поставок в РФ, но примерно в 1,5 раза дороже, чем раньше, рассказывает господин Желагин.

Исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, «Старый мельник из бочонка», «Сибирская корона», «Клинское» и др.) Ораз Дурдыев связывает рост числа SKU импортного пива с разнообразием внутри сегмента, доля которого в любом случае продолжает сокращаться. «Дистрибуторы переключаются с одного импортного бренда на другой, в зависимости от того, что удается найти»,— говорит он. Незначительное снижение числа SKU лицензионных брендов, продолжает господин Дурдыев, связано с вымыванием марок, снижением фокуса и маркетинговых инвестиций, а также падением покупательной способности.

В 2023 году Ораз Дурдыев ждет запуска и развития локальных пивных брендов, а также роста сегмента вкусового пива. А Николай Желагин отмечает, что фактор цены остается основным для потребителя. По данным NielsenIQ, в 2022 году доля натуральных продаж выросла только у локальных пивных брендов — с около 66% до почти 68%.

Анатолий Костырев