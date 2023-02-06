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Коммерсантъ FM
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Переводы россиян в Армению выросли в четыре раза

Россияне за 2022 год перевели в Армению в четыре раза больше денег, чем в 2021 году — $3,6 млрд по сравнению с $865,6 млн. Объем переводов из Армении в Россию вырос на 12,7% — до $453 млн. Об этом свидетельствуют статистические данные ЦБ Армении.

За последний месяц 2022 года — декабрь — объем переводов в Армению составил $422,9 млн (в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года). Из Армении в Россию перевели $60,5, что стало вторым по объему результатом за 2022 год (наибольший показатель в марте — $61,2 млн).

За прошлый год россияне перевели рекордное количество денег и в другие страны ближнего зарубежья. Например, переводы в Узбекистан выросли за год в 2,6 раза — до $14,5 млрд. В Киргизию россияне перевели рекордные $2,6 млрд за год.

Анастасия Ларина

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