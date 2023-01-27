Переводы из России в Узбекистан в 2022 году увеличились в 2,6 раза

Россия сохраняет лидирующую позицию по денежным переводам в Узбекистан. По итогам 2022 года их объем увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2021-м и составил $14,5 млрд, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу узбекистанского Центробанка.

Количество денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа по итогам 2022 годам увеличилось в 2,1 раза и достигло рекордного показателя $16,9 млрд. По информации ЦБ Узбекистана, объем переводов из России стал максимальным по сравнению с другими странами. За прошедший год россияне перевели 85% от общего объема поступивших в Узбекистан переводов.

Объем переводов из Узбекистана в иностранные государства вырос на 29%, до $2,1 млрд. В пресс-службе уточнили, что странами—лидерами среди получателей остаются Турция и Китай в связи с так называемой челночной торговлей с этими государствами.

За весь прошлый год россияне вывели на зарубежные депозиты 2,5 трлн руб. Самый масштабный отток денег из страны зафиксирован в третьем квартале. Тогда на иностранные вклады поступило 1,5 трлн руб., что в 26 раз больше, чем за тот же период 2021 года.

О том, чем грозит вывод средств из России на зарубежные депозиты,— в материале «Ъ FM» «Денежный отток пошел на рекорд».

Милена Костерева