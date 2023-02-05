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Коммерсантъ FM
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Беннет рассказал о 17 черновиках мирного соглашения России и Украины

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил, что перед тем, как российско-украинские переговоры в мае 2022 года были прерваны, стороны подготовили 17 черновиков мирного соглашения.

Нафтали Беннет

Нафтали Беннет

Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters

Нафтали Беннет

Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters

«У нас было 17–18 черновиков»,— сказал господин Беннет, говоря о проектах мирного соглашения. Интервью с бывшим израильским премьером опубликовано на его YouTube-канале. Переговоры России и Украины были прекращены по инициативе украинской стороны. Об этом стало известно 17 мая 2022 года.

Как рассказал Нафтали Беннет, Владимир Зеленский сам обратился к нему с просьбой о переговорах с Россией. «Он позвонил мне и попросил связаться с Путиным. На тот момент Зеленский был уверен, что его дни сочтены и что его собираются уничтожить. Убрать его было несложно»,— сказал господин Беннет.

По словам господина Беннета, президент России Владимир Путин считал, что возможность договориться о прекращении огня существует, поэтому бывший премьер и взял на себя роль посредника.

В марте газета Financial Times со ссылкой на источники рассказала о существовании черновика российско-украинского соглашения из 15 пунктов. По информации газеты, документ утверждал отказ Украины от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что проект соглашения, о котором писала Financial Times, лишь черновик, «демонстрирующий запрос российской стороны».

Осенью Владимир Зеленский изложил десять пунктов, которые приведут к реальному миру. Среди них: вывод российских войск, радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, а также восстановление территориальной целостности Украины.

Подробнее о том, что происходит на 347-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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