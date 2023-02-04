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Коммерсантъ FM
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Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон сообщил, что в случае ударов вооруженных сил Украины по Крыму никаких переговоров не будет, а будут только «удары возмездия».

По его словам, ответ на удары ВСУ вглубь российской территории будет «быстрым, жестким и убедительным». «Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания», — сообщил господин Медведев.

Господин Медведев считает, что при желании США могли бы положить конец боевым действиям немедленно — «щелчком пальца». Для этого, полагает он, Вашингтон должен инициировать начало переговорного процесса. «Но вашингтонские маразматики в Администрации США и ястребы в Конгрессе в этом просто не заинтересованы»,— добавил он.

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