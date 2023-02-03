Глава МВД Турции призвал посла США «убрать свои грязные руки от Турции»

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что посольства США «управляют Европой». По его словам, это же пытались сделать в Турции, но президент страны Реджеп Тайип Эрдоган «испортил их игру». Господин Сойлу также призвал посла США в стране «убрать свои грязные руки» от нее.

«Каждый американский посол беспокоится о том, "что я могу сделать в Турции, чего я могу добиться в Турции, как я могу навредить Турции, как я могу быть полезным для моих отцов". Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет. Он (посол США.— "Ъ") собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой. Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру, Реджеп Тайип Эрдоган»,— сказал Сулейман Сойлу (перевод по «РИА Новости»).

«Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции»,— добавил он.

30 января посольство США предупредило своих граждан об угрозе терактов в Стамбуле. При этом там заверили, что власти Турции занимаются этой проблемой. После этого свои консульства в городе закрыли Великобритания, Франция, Нидерланды, Швейцария, Германия и Швеция из-за угрозы террористической опасности. В ответ МИД Турции вызвал послов этих стран.

Сулейман Сойлу в связи с закрытием консульств заявил, что страны Запада начали «психологическую войну» против Турции, не предоставляя доказательств террористической угрозы.

Олеся Павленко