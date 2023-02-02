В МИД Турции вызваны послы шести стран из-за закрытия консульств в Стамбуле

В МИД Турции вызваны послы девяти стран, в том числе шести закрывших консульства в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники. Данные о еще трех послах не уточняются.

Ранее консульства в Турции закрыли Великобритания, Франция, Нидерланды, Швейцария, Германия и Швеция из-за угроз террористической опасности. Как отмечает телеканал, ожидается, что в ходе встречи МИД озвучит реакцию Турции на действия упомянутых стран.

30 января посольство США предупредило своих граждан об угрозе терактов в Стамбуле. В дипмиссии выразили опасения в связи с возможным нападением террористов, в том числе на церкви и синагоги. В частности, речь шла о городских районах Бейоглу, Галата, Таксим и улице Истикляль. При этом в посольстве заверили, что турецкие власти занимаются этой проблемой.

Вслед за этим несколько стран сообщили о закрытии своих посольств в Стамбуле из-за угрозы безопасности. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в ответ заявил, что страны Запада начали «психологическую войну» против Турции, не предоставляя доказательств террористической угрозы.

Лусине Баласян