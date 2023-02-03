В центре Екатеринбурга открылся корейский стрит-фуд Chicko

Корейский стрит-фуд Chicko открылся 3 февраля в Театральном переулке, 5А в Екатеринбурге. На открытие заведения приехали основатель сети Сергей Лебедев и владелец франшизы Сергей Петрин (рестораны «ХочуПури» и TomYamBar). По словам господина Лебедева, общий объем инвестиций в создание Chicko в Екатеринбурге составил 20 млн руб., окупить расходы надеются в течение двух лет.

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Еще до открытия на улице образовалась длинная очередь преимущественно из подростков, любящих культуру Южной Кореи. В меню заведения блюда корейской кухни: корн-доги за 295 руб., токпокки и раппоки стоимостью от 295 руб. до 485 руб., супы — 390-449 руб.

Сейчас рестораны сети Chicko работают в Москве и Новосибирске. Как указано в социальных сетях стрит-фуда, кроме Екатеринбурга заведения планируют открыть в Челябинске, Сургуте, Тюмени, Санкт-Петербурге и в других городах России, а также в Астане и Алматы (Казахстан).

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