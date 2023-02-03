Wildberries с 7 февраля запретит продажу безникотиновых вейпов

Маркетплейс Wildberries с 7 февраля вводит запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей. Как объяснили в пресс-службе компании, запрет ввели в связи с попытками некоторых продавцов под видом безникотиновой продукции реализовывать никотинсодержащую, что правилами онлайн-ритейлера запрещено.

«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу»,— сообщил представитель Wildberries (цитата по ТАСС).

Уточняется, что с 7 февраля запрещается продажа безникотиновых курительных приборов, вейпов, безникотиновых смесей, а также различных аппаратов и жидкостей для курения.

27 января президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 марта повышает ставки акцизов на сигареты и папиросы на 2%, на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%. Кроме того, в Госдуме обсуждается вопрос о запрете продажи вейпов. В прошлом году Минпромторг выступал против полного запрета электронных сигарет.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Парламентарии напустили тумана».

Милена Костерева