Возбуждено уголовное дело о коррупции в дорожной отрасли Красноярского края

По обвинению в коррупции задержаны начальник отдела госучреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» и гендиректор ООО «Мостовик». Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, задержанные признали вину, суд поместил их под домашний арест.

Как указывается в деле, которое возбуждено по материалам краевого УФСБ, начальник отдела управления автодорог получил от гендиректора ООО «Мостовик» взятки за беспрепятственную приемку работ по ремонту мостов в Красноярском крае, а также помощь в подписания должностными лицами управления актов, справок о стоимости таких работ по заключенным контрактам. За это предприниматель оплачивал ему заправку топливом и техобслуживания личного автомобиля, потратив в общей сложности свыше 930 тыс. руб.

В квартирах обвиняемых, их офисах правоохранители провели обыски, изъяв деньги, документацию, средства связи. Начальнику отдела управления автодорог предъявили обвинение в получении взятки (ст. 290 УК РФ), гендиректору «Мостовика» — в даче взятки (ст. 291 УК РФ).

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Илья Николаев