Главные новости к утру 3 февраля

Глава ЦРУ США Уильям Бернс в январе предложил России и Украине план мирного урегулирования, сообщила газета Neue Zurcher Zeitung. Этот план якобы предполагал передачу России примерно 20% украинской территории в обмен на прекращение военной операции. Москва и Киев предложение отвергли. В Белом доме назвали информацию СМИ ложной.

Компания Danone готова передать контроль над частью активов в России с возможностью обратного выкупа, выяснил «Ъ». Сделка также может включать сохранение у Danone до 25% в бизнесе и места в совете директоров.

Пентагон обнаружил разведывательный аэростат на севере США. По данным СМИ, власти США считают, что шар запустил Китай, но уверяют, что опасности он не представляет.

ВСУ нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«РусГидро» попросило выделить из бюджета 93 млрд руб. на покрытие «накопленного финансового долга» из-за дорожающего топлива и заниженных тарифов на энергию, узнал «Ъ». Владимир Путин допустил выделение субсидии.

Чистая прибыль Apple по итогам первого квартала 2022–2023 финансового года уменьшилась на 13,4%, до $29,998 млрд. Выручка компании снизилась на 5,5%, до $117,2 млрд, хуже прогноза.

Структуры Виктора Харитонина купили единственного производителя мелованного картона в РФ ООО «Кама» за 36 млрд руб., узнал «Ъ». Сделку закрыли на прошлой неделе, ее сумма не сообщалась.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что России «нет смысла возвращаться» в Совет Европы. Он утверждает, что эта организация больше не преследует цель «достижения большего единства» европейских народов.

Доходы лидеров мнений от рекламы впервые показали падение: по итогам 2022 года оно составило 5%, следует из данных Perfluence. Это произошло в том числе из-за того, что блогеры и знаменитости потеряли западных рекламодателей.

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