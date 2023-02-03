Замглавы МИД: Россия не вернется в Совет Европы

Совет Европы (СЕ) больше не преследует цель «достижения большего единства» европейских народов, утверждает замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, России «нет никакого смысла возвращаться» в Совет.

В интервью «Парламентской газете» господин Грушко заявил, что страны Запада «не гнушаются грубыми нарушениями норм международного права» и лишают представителей РФ «их базовых полномочий». Он пообещал, что Москва «мириться с таким произволом не станет».

«Совет Европы, как записано в первой главе его устава, создавался для "достижения большего единства" европейских народов. Усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться»,— уверен дипломат.

15 марта 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении России из организации. В ноябре президент Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда РФ при СЕ, так как российское постпредство при организации в Страсбурге прекратило свою работу. Парламентская ассамблея СЕ приняла резолюцию о признании политического режима в РФ «террористическим».

Лаура Кеффер