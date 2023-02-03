Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины, пострадавших нет

Украинские военные нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

«Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты... Оперативные службы работают на месте»,— написал господин Богомаз в Telegram.

Граничащие с Украиной регионы России регулярно сообщают об обстрелах на фоне российской военной операции. 31 января Александр Богомаз говорил, что регион дважды за день подвергся обстрелу. Были повреждены 17 домовладений в селе Ломакова, также нарушалось электроснабжение в двух населенных пунктах.

О ситуации в приграничных областях — в материале «Ъ» «От обстрела до заката».

Лаура Кеффер