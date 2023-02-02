Главные новости за 2 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Сириуса отправляют с претензиями к бывшему собственнику постояльцев отеля «Имеретинский», который по суду был обращен в доход государства.

Восемь рабочих, занимавшихся строительством трассы «Таврида» погибли при пожаре в бытовках в Балаклавском округе Севастополя.

В анапском поселке Уташ создадут производственно-технический кластер, который будет включать винзавод, улиточную ферму, сыроварню и ряд других производственных объектов. На первоначальном этапе в проект будет вложено 0,8 млрд руб. Инвестором станет предприниматель из Норильска.

Несанкционированный запуск дронов грозит жителям Краснодарского края крупными штрафами, напомнили в оперштабе региона.

В региональных отделениях российских банков фиксируют рост спроса на юаневые продукты. Китайская валюта, по словам опрошенных «Ъ-Кубань» представителей финансовых организаций, остается для граждан основной альтернативой американскому доллару и евро.

Конкурсный управляющий краснодарского ООО «Тент-Сервис» обратился в суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия бывшего руководителя Екатерину Грибанову. Размер требований – 2,8 млрд руб.

Нейросеть подсчитала, сколько жилья в Сочи и Краснодаре можно купить на маткапитал. Оказалось, что всего 2,5 кв. м.

Спасатели поймали и изолировали дикого быка, которого утром 2 февраля встретили отдыхающие на горнолыжных трассах курорта «Роза Хутор» в Сочи.

В Туапсе женщину, которая осенью прошлого года свесила двухмесячного ребенка с балкона многоэтажного дома, признали психически нездоровой.

Объем инвестиций в строительство крематория в Краснодаре предварительно составит 300 млн руб. Год назад эта сумма была на 100 млн руб. меньше.

Синоптики предупредили, что 3 февраля на Кубани ожидаются мокрый снег, дождь, утренний и вечерний туман; на дорогах гололедица.

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