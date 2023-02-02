Клиентов отошедших к РФ по суду гостиниц в Сириусе отправляют с претензиями к экс-собственнику

Клиентов, оплативших проживание в гостиничном комплексе «Имеритинский», который по суду был обращен в доход государства, власти Сириуса отправляют с претензиями к бывшему собственнику имущества ООО «РогСибАл». Об этом сообщается на сайте администрации федеральной территории.

После сообщения о смене собственника в «Имеретинском» администрация Сириуса опубликовала ответы на наиболее часто поступающие вопросы, среди которых был и вопрос граждан, которые уже оплатили проживание в комплексе и должны были заехать на отдых с февраля.

«Требовать возврата денежных средств от ООО "РогСибАл". Решение суда о том, что гостиничный комплекс должен быть передан в собственность Российской Федерации, было принято еще в сентябре 2022 года. Компания подала апелляцию, однако не уведомила о текущем положении своих клиентов. Более того, даже после рассмотрения спора судом апелляционной инстанции и вступления решения в законную силу в декабре 2022 года компания продолжала осуществлять бронирование, в том числе долгосрочное, и взимание платы с людей. В соответствии с российским законодательством компания должна возместить средства, если услуга не оказана»,— отмечается на сайте администрации Сириуса.

Вместе с тем уточняется, что власти Сириуса, осуществляющие полномочия собственника, «принимая во внимание социальную значимость этого вопроса», будут изучать имеющиеся законные способы сохранить возможность остаться в арендуемом помещении тем, кто уже оплатили свое долгосрочное проживание в апартаментах в «Имеретинском».

Также администрация ответила на вопрос о том, почему управляющая компания снимает ограждения, шлагбаумы и выкапывает деревья. Такие действия могут привести к разрушению инфраструктуры, поэтому власти ФТ фиксируют подобные случаи, а оценку законности дадут компетентные органы, говорится в сообщении.

Власти Сириуса 1 февраля сообщили, что гостиничный комплекс «Имеретинский», ранее принадлежавший ООО «РогСибАл», по решению суда обращен в доход Российской Федерации.

Там также уточнили, что право собственности на гостиничный комплекс уже зарегистрировано за Российской Федерацией. В связи с этим в настоящее время там проводятся мероприятия по смене собственника. После завершения необходимых процедур планируется, что отель возобновит свою работу.

Предположительно, основанием для обращения гостиничного комплекса в доход государства стало решение Хамовнического районного суда Москвы по иску заместителя Генерального прокурора в интересах Российской Федерации к ООО «РогСибАл», Госкорпорации «ВЭБ.РФ» и Росреестру, вынесенное в сентябре 2022 года. Оно было оставлено без изменения Мосгорсудом в середине декабря. Согласно данным электронной системы судов общей юрисдикции Москвы, публикация данных судебных актов запрещена.

Ранее сообщалось, что компания «РогСибАл» является одним из проектов предпринимателя Олега Дерипаски. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано в 2000 году в Москве. Уставный капитал — 717 млн руб. ООО «РогСибАл» полностью принадлежит ООО «Имеретинская Ривьера», которое в свою очередь на 99,9% принадлежит МКАО «Спитзмар Лимитед». Основной вид деятельности «РогСибАл» — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, дополнительный — строительство зданий и портовых сооружений. СМИ писали, что к Олимпиаде в Сочи в 2014 году компания «РогСибАл» построила на берегу Черного моря 2,7 тыс. апартаментов для проживания спортсменов. Сейчас прибрежная олимпийская деревня называется курортным районом «Имеретинский», оператором которого являлось ООО «Имеретинская Ривьера».

Утром в среду «Ъ-Кубань» рассказал, что в чат-боте гостиничного комплекса «Имеретинский» в Сириусе появились сообщения том, что он прекратил свою деятельность. О появлении у комплекса нового владельца изданию рассказал один из сотрудников на условиях анонимности. Он сообщил об увольнении 620 сотрудников.

Михаил Волкодав

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