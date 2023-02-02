Спасатели поймали устроившего переполох на курорте «Роза Хутор» быка

Спасатели поймали и изолировали дикого быка, которого утром 2 февраля встретили отдыхающие на горнолыжных трассах курорта «Роза Хутор» в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе курортного комплекса.

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«Животное оперативно изолировали от гостей, а подходы к трассам усилили сетями», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента никто из людей не пострадал, за медицинской помощью не обращался.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что бык боднул нескольких сноубордов. За несколько часов ролик с животным, разгуливающим по курорту, облетел соцсети.

Предположительно, по данным сотрудников «Роза Хутор», животное заблудилось, сбежав с пастбища Сочинского национального парка. В парке отмечают, что, скорее всего, бык домашний, а его владельца нужно искать в селе Аибга.

Наталья Решетняк

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