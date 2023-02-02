Жителей Кубани предупредили о штрафах за запуск квадрокоптеров

Несанкционированный запуск дронов грозит жителям Краснодарского края крупными штрафами, напомнили сегодня в оперштабе региона.

«Антитеррористическая комиссия предупреждает, что при несанкционированных запусках беспилотных летательных аппаратов жителей и юридических лиц привлекут к установленной законом административной и иной ответственности, беспилотники будут принудительно приземлять»,— говорится в сообщении.

С 12 декабря использование беспилотных гражданских воздушных судов над территорией Краснодарского края будет временно запрещено. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В оперштабе края отмечают, что запрет распространяется на жителей, индивидуальных предпринимателей и организации. И не распространяется на органы государственной власти Краснодарского края и подведомственные им учреждения; федеральные органы государственной власти; органы местного самоуправления и пр.

Нарушение воздушного пространства влечет наложение административного штрафа в соответствии со статьей 11.4 КоАП РФ: от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан; от 50 тыс. до 150 тыс. для должностных лиц; от 350 тыс. до 500 тыс. руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток для юрлиц.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram