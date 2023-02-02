Мокрый снег и мороз ожидаются в Краснодарском крае 3 февраля

Мокрый снег, дождь, утренний и вечерний туман ожидаются на Кубани 3 февраля. На дорогах гололедица, передает Краснодарский гидрометцентр.

«Утром и днем в отдельных районах сильные осадки», - говорится в прогнозе.

Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах 0…-5 градусов, местами в юго-восточных предгорных районах -3…-8 градусов Днем столбики термометров в среднем покажут +2…7 градусов.

На Черноморском побережье днем 3 февраля чуть теплее - +6…11 градусов. Местами пройдет дождь. Порывы южного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Наталья Решетняк

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