Банки: спрос жителей Кубани на юань продолжает расти

В региональных отделениях российских банков фиксируют рост спроса на юаневые продукты. Китайская валюта, по словам опрошенных «Ъ-Кубань» представителей финансовых организаций, остается для граждан основной альтернативой американскому доллару и евро.

По словам директора Краснодарской дирекции Филиала «Южный» Газпромбанка (ГПБ) Александра Машковцева, поскольку операции с долларом и переводы сейчас затруднены на фоне санкций, возник повышенный интерес в китайской валюте. «Клиенты ГПБ стали вкладывать деньги в юань. Многие конвертируют "недружественные" валюты в юань для того, чтобы избежать рисков»,— говорит господин Машковцев.

Он добавляет, что объемы привлечения средств по вкладам в юанях растут из месяца в месяц, но самым интересным для клиентов остается размещение средств в рублях, которое составляет основную долю продаж.

В пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка «Ъ-Кубань» рассказали, что депозиты в юанях — востребованный и набирающий популярность продукт среди клиентов банка: «Суммарно среди всех открытых в 11 регионах юга России и СКФО вкладов в этой валюте около 80% принадлежат жителям именно этих двух регионов».

Директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Южном регионе Сергей Штоль отмечает, что юань постепенно становится одной из основных валют в международных расчетах корпоративных клиентов.

«Юань используется в экспортно-импортных операциях, в целях диверсификации валютных рисков. Волатильность курса юаня может быть застрахована инструментами хеджирования, а также частично скомпенсирована ставкой за размещение на депозите. Доля пассивов в юанях в российских банках продолжает расти. Банки привлекают юани в срочные депозиты и на остатки, предлагая своим клиентам выгодные тарифы»,— говорит господин Штоль.

По данным управляющего директора Росбанка L’Hermitage Private Banking Валерии Буренко, на протяжении прошлого года инвесторы активно искали альтернативу иностранной валюте «недружественных» стран. Юань оказался одним из решений: «Мы видим, как на российском рынке начали появляться новые ранее недоступные предложения. Так, если ранее возможно было только купить юань и хранить его на брокерском счете, используя в качестве небольшой доли хеджирования всего портфеля инвестора, то в 2022 году появилась возможность получать доходность в юанях, что, несомненно, увечило интерес к валюте. Среди предложений можно выделить долговые инструменты, выпущенные по российскому праву крупными компаниями в юанях; классические консервативные инструменты с защитой капитала в юанях, а также расширение инструментов на СПБ Бирже».

«На текущий момент расчеты в китайских юанях занимают ключевую позицию, 85% взаиморасчетов по внешнеторговым контрактам осуществляются в китайских юанях (если рассматривать иностранные валюты, не включая в расчет платежи в российских рублях). Количество валютных операций в китайских юанях увеличилось за последние полгода 2022 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 87%. Аналогичный прирост наблюдается и по объемам в стоимостном выражении платежей в китайских юанях»,— сообщила начальник учетно-операционного отдела ПАО КБ «Центр-Инвест» Лилия Сурма.

По ее словам, доля юаней в структуре безналичной покупки иностранной валюты клиентов банка сегодня превышает 90% по объему сделок. В 2023 году этот тренд продолжился, отмечает эксперт.

Наталья Решетняк

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