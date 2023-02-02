Нейросеть подсчитала, сколько жилья в Сочи и Краснодаре можно купить на маткапитал

Согласно расчетам нейросети, в 2023 году в Сочи на средства материнского капитала (589,5 тыс. руб.) можно купить 2,5 кв. м жилья. Сертификат покроет 6,2% стоимости квартиры. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG.

«Автоматизированная система оценки недвижимости SRG, основанная на искусственном интеллекте (ИИ) и математических алгоритмах машинного обучения, сопоставила сумму маткапитала на первого ребенка со стоимостью 1 кв. м вторичного жилья и средней ценой предложения однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м в 50 городах России с крупнейшими рынками жилья»,— пишет издание.

Еще меньше жилья с помощью сертификата можно оплатить в Москве — 2 кв. м (5,19% от стоимости). В тройке городов с самыми дорогими «квадратами» также расположился Санкт-Петербург, где на маткапитал можно купить 2,9 кв. м (7,34%). В Краснодаре при помощи сертификата можно приобрести 5,5 кв. м, в Ростове-на Дону — 6,1 кв. м.

Самую большую площадь можно приобрести на средства маткапитала в Магнитогорске — 10,7 кв. м.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram