В Туапсе женщину, свесившую младенца с балкона многоэтажки, признали невменяемой

В Туапсе женщину, которая осенью прошлого года свесила двухмесячного ребенка с балкона многоэтажного дома, признали психически нездоровой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, женщина находилась дома со своими детьми. Взяв младенца на руки, она вышла с ним на балкон и, свесив ребенка наружу, удерживала его в таком положении некоторое время. Это заметили соседи семьи. Супружеская пара стала уговаривать мать ребенка остановиться. Пока мужчина вел переговоры, его супруга вошла в соседскую квартиру, вышла на балкон и забрала младенца. Соседка вернулась к себе с ребенком и его старшей сестрой. В отношении матери детей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, которое не было доведено до конца).

«В настоящее время женщина помещена в специализированное медицинское учреждение. Малолетние дети фигурантки находятся под опекой их родного отца»,— говорится в сообщении.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что на момент происшествия женщина страдала психическим расстройством и не отдавала отчета своим действиям. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвинение настаивает на принудительном лечении женщины.

Анастасия Донскова

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