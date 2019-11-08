«Благосостояние» вышло из лизинга

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Благосостояние» продал свою лизинговую компанию (ЛК) «Трансфин-М» (ТФМ). Во многом проходившая сложно сделка для НПФ была вынужденной: фонд был обязан избавиться от своего крупнейшего актива для прохождения стресс-тестов по методологии ЦБ. Сумма сделки составила 32,6 млрд руб., прибыль для фонда — более 7 млрд руб., и теперь НПФ планирует вложить средства, полученные за ТФМ, в высоколиквидные инструменты.

НПФ «Благосостояние» вышел из капитала лизинговой компании «Трансфин-М», сообщили ЛК и частный фонд. Покупателем ТФМ выступила компания «ТФМ-Гарант» (70% — у Алексея Тайчера, остальные — у нового менеджмента ТФМ: членов правления Максима Анищенкова, Александра Голанда и Ивана Благодатских). Ранее сделку по покупке лизинговой компании после долгих проволочек (см. “Ъ” от 5 июля) согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС, см. “Ъ” от 23 августа). «Сделка реализована в формате МBO (management buy-out) и профинансирована преимущественно за счет заемных средств. Сумма сделки составила 32,6 млрд руб. В периметр продажи вошли все активы "Трансфин-М", включая дочерние предприятия»,— сообщили в НПФ и ЛК. Ранее собеседники “Ъ” говорили, что сделка в основном должна быть профинансирована за счет заемных средств, предоставленных ВТБ.

НПФ «Благосостояние» давно хотел избавиться от ТФМ (см. “Ъ” от 11 ноября 2018 года). Одной из важнейших причин было прохождение частным фондом обязательных стресс-тестов по методологии ЦБ. Чтобы без проблем проходить их, НПФ необходимо было продать этот актив, занимающий самое большое место в портфеле пенсионных резервов фонда и влияющий на риск концентрации активов (помимо акций ЛК на балансе НПФ были и ее облигации), рассказывали собеседники “Ъ”. Представитель НПФ подтверждал, что ЛК продается «из-за большой концентрации на данную инвестицию, несмотря на высокие рейтинги, устойчивое финансовое положение и высокий уровень дивидендных выплат» (см. “Ъ” от 24 июня).

Впрочем, «НПФ "Благосостояние" положительно оценивает инвестиционный результат участия в "Трансфин-М": прибыль от продажи пакета акций компании превысила 7 млрд руб.»,— приводятся в пресс-релизе фонда слова его генерального директора Анатолия Милюкова.

«Полученные в результате сделки средства планируется вложить в высоколиквидные рыночные инструменты, что позволит фонду усилить диверсификацию портфеля пенсионных резервов»,— отмечает он.

НПФ «Благосостояние» — один из крупнейших российских пенсионных фондов, работающих в сфере негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Его обязательства по НПО на конец третьего квартала составляли 340,3 млрд руб. «Дочка» фонда ЛК ТФМ специализируется на операционной аренде и лизинге железнодорожной техники. В рейтинге оперлизинговых компаний INFOLine за 2018 год она заняла второе место. Ее общий парк вагонов в собственном оперировании насчитывает 36 тыс. штук.

Таким образом, для НПФ продажа ТФМ была вынужденной. В прошлом году НПФ вел переговоры с несколькими потенциальными покупателями, в том числе с компаниями «ВТБ Лизинг», «Сбербанк Лизинг», а также с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Однако в итоге на финальную стадию переговоры вышли с «ТФМ-Гарантом».

Но покупка откладывалась в связи с отказом ФАС согласовать сделку. В июле в антимонопольном органе объясняли “Ъ”, что сделка не одобрена «в заявленном формате в связи с изучением возможного влияния приобретателя на координацию ценовой политики нескольких крупных операторов вагонов». «Не только усиление влияния, но и сам факт присутствия менеджмента ОАО РЖД на этом рынке вызывает вопросы, особенно в условиях снижения погрузки на сети»,— говорили в службе.

Однако господин Тайчер ушел с позиции советника гендиректора ОАО РЖД, в августе вышел из советов директоров ГТЛК и Федеральной грузовой компании (входит в ОАО РЖД). В итоге ФАС согласовала сделку с предписанием, что «компания должна проводить независимую коммерческую политику, обеспечить мониторинг цен по всей цепочке стоимости сдачи вагонов в аренду, а также завершить корпоративные процедуры».

«Перед новой командой ("Трансфин-М".— “Ъ”) стоит задача по усилению позиции компании в ключевых для нее направлениях: финансовом лизинге и оперировании железнодорожным подвижным составом на базе дочерних предприятий»,— приводится в пресс-релизе заявление господина Тайчера. Кроме того, по его словам, ЛК «продолжит осуществлять финансирование угледобывающей спецтехники, портового оборудования, морских судов и других объектов транспорта».

Илья Усов