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Коммерсантъ FM
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На Украине сообщили о втором за сутки обстреле Краматорска

Город Краматорск, который находится в контролируемой Украиной части Донецкой области, второй раз за сутки подвергся обстрелу. По меньшей мере пять человек получили ранения, написал глава администрации Донецкой области Павел Кириленко в Telegram-канале.

По словам господина Кириленко, в результате обстрела повреждены 13 двухэтажных и 3 четырехэтажных дома, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили.

В ночь на 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при попадании ракеты в Краматорске обрушился четырехэтажный дом. В результате взрыва погибли 3 человека, 20 человек пострадали. В полиции Украины заявили, что помимо разрушенного дома повреждены еще восемь многоквартирных домов.

В сегодняшней сводке Минобороны России сообщило об уничтожении пусковых установок М-142 HIMARS и М-270 MLRS в районе Краматорска.

Что происходит на 344-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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