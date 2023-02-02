На Ставрополье продолжают массово погибать птицы

Место массовой гибели птиц обнаружено еще в одном районе Ставропольского края. Сотни уток, журавлей, лебедей и гусей погибли и продолжают гибнуть на Дундинском водохранилище в Апанасенковском районе. Один из жителей, пришедших к водохранилищу в среду, 1 февраля, обнаружил сотни трупов уже погибших птиц, которые лежали на берегу и частично вмерзли в лед.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края, районная прокуратура уже начала проверку по этому факту. В ведомстве уточнили, что в территориальном отделе МВД зарегистрировано сообщение прокурора о факте массовой гибели птиц. В рамках проверки будет назначено проведение экспертиз «для принятия законного процессуального решения».

В конце 2022 года в Ставропольском крае уже были зафиксированы факты массовой гибели представителей животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу серых журавлей. По предварительной информации, тысячи животных погибли и продолжают умирать из-за отравленной приманки — запрещенного к применению фосфида цинка, который местные фермеры рассыпали в полях для борьбы с мышами.

По факту массовой гибели птиц расследуются два уголовных дела о нарушении правил применения химикатов, которые привели к тяжким последствиям.

Что стало возможной причиной массовой гибели тюленей в Дагестане — в материале «Ъ».

Александра Ларинцева, Пятигорск