В Дагестане эксперты назвали птичий грипп возможной причиной гибели каспийских тюленей

Предварительные исследования массовой гибели каспийских тюленей показали, что животные были заражены птичьим гриппом, сообщил директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев. Однако делать вывод о том, что именно вирус стал причиной падежа животных, пока рано, уточнил он.

«Специалисты Института экологии и устойчивого развития совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами фонда "Компас" в декабре отобрали образцы тканей мертвых тюленей для выяснения причин гибели,— цитирует Гаджиева пресс-служба ДГУ.— Сегодня по первым результатам мы можем сказать, что образцы дали положительные результаты на птичий грипп».

В начале декабря 2022 года Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства сообщило о том, что на берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак было обнаружено около 700 мертвых тюленей.

Алимурад Гаджиев напомнил, что в конце весны — начале лета прошлого года на острове Малый Жемчужный (одно из основных лежбищ каспийского тюленя в Северном Каспии) была отмечена массовая гибель дикой птицы от высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N1.

«Мы думаем, что это могло произойти и с каспийским тюленем, так как есть данные, что во всем мире идет вспышка данного штамма. От него погибают животные, в том числе морские млекопитающие. Даже медведи на Аляске погибают от птичьего гриппа»,— сказал ученый, уточнив, что определить достоверные причины гибели тюленей сотрудники его института и фонда «Компас» смогут лишь весной.

Юлия Рыбина, Махачкала